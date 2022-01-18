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Ankara yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Ankara kar tatili geldi mi? Ankara Valiliği tatil açıklaması!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Ankara yarın 19 Ocak okullar tatil mi? Ankara kar tatili geldi mi? Ankara Valiliği tatil açıklaması!

Ankara kar tatili geldi mi? Ankara yarın 19 Ocak okullar tatil mi? Ankara’da yaşayan öğrenciler ve veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Başkentte başlayan kar yağışı nedeniyle sosyal hayat olumsuz etkilendiği gibi okullarda da eğitim öğretim aksayabiliyor. Öğrenciler Ankara Valiliği tatil açıklamasını beklemeye başladı. Peki, 19 Ocak Ankara yarın okullar tatil mi?

Ankara kar tatili geldi mi? Ankara yarın 19 Ocak okullar tatil mi? Ankara'da yaşayan öğrenciler ve veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Başkentte başlayan kar yağışı nedeniyle sosyal hayat olumsuz etkilendiği gibi okullarda da eğitim öğretim aksayabiliyor. Öğrenciler Ankara Valiliği tatil açıklamasını beklemeye başladı. Peki, 19 Ocak Ankara yarın okullar tatil mi?

ANKARA KAR TATİLİ VAR MI?

Ankara'da kar tatili olduğuna ilişkin bir gelişme henüz yaşanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara'nın kuzey ve güneybatı kesimleri, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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