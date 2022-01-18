18 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Eskişehir’de okullar tatil mi? Eskişehir yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Eskişehir tatil açıklaması…

Eskişehir’de okullar tatil mi? Eskişehir yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Eskişehir tatil açıklaması…

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022
ABONE OL
Eskişehir’de okullar tatil mi? Eskişehir yarın 19 Ocak okullar tatil mi? Eskişehir tatil açıklaması…

Eskişehir yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Eskişehir okullar tatil mi? Eskişehir kar tatili haberi gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Eskişehir’de yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli kar tatilinin ne zaman olacağını araştırıyor. Soğuk havaların etkisi nedeniyle gözler Eskişehir Valiliği’ne çevrildi ve kar haberi çıkıp çıkmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki; 19 Ocak Çarşamba Eskişehir yarın okullar tatil mi?

Eskişehir kar tatili geldi mi? Eskişehir yarın 19 Ocak okullar tatil mi? Eskişehir'de yaşayan öğrenciler ve veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Kentte başlayan kar yağışı nedeniyle sosyal hayat olumsuz etkilendiği gibi okullarda da eğitim öğretim aksayabiliyor. Öğrenciler Eskişehir Valiliği tatil açıklamasını beklemeye başladı. Peki, 19 Ocak Eskişehir yarın okullar tatil mi?

ESKİŞEHİR KAR TATİLİ VAR MI?

Kentte yarın okulların tatil olduğuna ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara'nın kuzey ve güneybatı kesimleri, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA