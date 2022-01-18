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Terör örgütü MKP ve MLSPB’ye operasyon: 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Terör örgütü MKP ve MLSPB’ye operasyon: 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul’da, yasadışı sol terör örgütlerinden MLSPB ve MKP’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli için operasyon başlatıldı.

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