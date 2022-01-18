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Elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan elverişsiz hava koşullarını nedeniyle BUDO, bugün gerçekleştirecekleri seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Hangi BUDO seferleri iptal edildi? İşte detaylar...

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