Elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları günlük yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Deniz ulaşımına uygun olmayan hava koşulları sebebiyle BUDO, bir takım seferleri iptal etti. Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: '07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya).' A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN