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Son dakika: PKK'nın kış yapılanmasına darbe! Eren Kış-16 Operasyonu başladı

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Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Son dakika: PKK’nın kış yapılanmasına darbe! Eren Kış-16 Operasyonu başladı

Son dakika haberleri... Mehmetçik PKK'nın kış yapılanmasına darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ara-Bul-Yok et taktiğiyle Eren Kış-16 Operasyonu'nun başladığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri kış aylarında da terör örgütlerine nefes aldırmıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Bingöl İlinde "EREN KIŞ-16 (BİNGÖL-SAĞGÖZE) ŞEHİT J.BNB. ADİL KARAGÖZ" Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (960) personel [(71) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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