Son dakika: PKK’nın kış yapılanmasına darbe! Eren Kış-16 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Bingöl İlinde "EREN KIŞ-16 (BİNGÖL-SAĞGÖZE) ŞEHİT J.BNB. ADİL KARAGÖZ" Operasyonu başlatıldı.