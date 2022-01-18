Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Enes Kara'nın ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Gençlerimizi sahipsiz bırakmamalıyız" dedi. Sezen Aksu'ya sert tepki gösteren Bahçeli, "Serçeysen serçeliğini bil" açıklamasında bulundu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu için 'Genel başkanımız peygamber soyundan gelir ama kimseye anlatmaz' sözleri manevi dolandırıcılığın, siyasi kalpazanlığın yeni bir türüdür." ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:
İç ve dış dinamikleri doğru analiz etmeden Kazakistan'ın maruz kaldığı tehditleri anlayamayız. Kazakistan'ın güç blokları arasında sıkışması istendi. Tanıdık kanlı şablonun son kurbanı Kazakistan oldu. Soğuk savaş belitileri yaşanmaktadır. Hedef Türk-İslam coğrafyasıdır.
Kazakistan'daki istikrarsızlığa karşı Türk Devletleri Teşkilatı'i sorumlu bir şekilde tavrını göstermiştir. Türk Devletleri arasında askeri anlaşma olmadığı için istikrar tesis edilememiştir. Türk Devletleri arasında bunun bina edilmesi lazım. Ayrımız, gayrımız yok, kimseye muhtaç değiliz. Bizim için Ankara ne ise Türk Devletlerinin başkentleri de odur. Aralarında da hiçbir fark yoktur. Sınırlarımız, coğrafyalarımız, ülkelerimiz ayrı olabilir, ama kaynağımız, milletimiz aynıdır.
IRAK'TA HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI
Irak halkının iradesi ile belirlenen parlamento ilk oturumunu 9 Ocak'ta gerçekleştirmiştir. En çok oyu olan partinin siyasi lideri Başkan olarak seçilmiştir. Irak'ın toplumsal birliği parçalı ve kırılgandır. 7 Türkmen vekil olarak parlamentoya girmiştir. Bu sayı elbette yeterli görülemeyecektir. Türkmensiz bir Irak, yaralıdır, yarımdır, yetimdir. Türkmenler asli kurucu unsur olmalarına rağmen, buna rağmen sosyal haklardan mahrumdur. Bu adil değildir, eşitsizliğin kör düğümüdür. Türkmenler, kimlik ve kültür özelliklerinden, içinde yaşadıkları coğrafyaya kadar çatışma havzasının tam göbeğinde yer almışlardır.
Irak coğrafyasında ihtilaflı olarak belirlenen toprakların tamamında Türkmenler yaşamaktadır. Son yarım asırlık süreçte tarihi Türkmen kentlerinde demografik yapısı ile alçakça, haince oynanmıştır. Bunun adı bize göre Türk düşmanlığıdır. Failleri de bellidir. Niyet ve hedef sahipleri bunun bedelini en ağır şekilde ödemeye mahkumdur.
Kerkük Türk'tür, başka söze gerek yoktur. Türkmenler Irak toplumunun şerefli topluluklarıdır. Irak'ta kurulacak yeni hükümette Türkmenlerin birden fazla bakanlıkta görev alması tarihi bir önemdedir.
Türk'ün şiisi, sünnisi olmaz. Türk Türk'tür. Başka türlüsü olmaz, olamaz. Birbirimize mezhep siperinden mi bakacağız. Böyle bakarsak tarihe bunu nasıl anlatırız! Millete bunu nasıl izah ederiz!
Allah'ımız birdir, dinimiz, peygamberimiz, kitabımız, kıblemiz, imanımız birdir. Başka bir sınıflandırmaya tahammülümüz yoktur.
ENES KARA AÇIKLAMASI
Geçen hafta Enes Kara isimli öğrencimizin binadan atlayarak intihar etmesi her yönüyle konuşulmuştur. Bahanesi ne olursa olsun bir gencimizin girdiği ruhi bunalımdan çıkamayarak intihar etmesi bizleri derinden üzmüştür.
20 yaşındaki Enes, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı dairenin bulunduğu apartmanın 7. katından kendisini boşluğa bırakmış, videoda aile zoruyla cemaat yurdundan kaldığını ifade etmiştir. TBMM'ye geçen dönemden sunduğumuz ruh sağlığı kanun teklifimizin bir an önce görüşülmesini ısrarla istiyoruz. İstismarın her zeminine karşıyız. Toplumsal barışımızı bozduramayız. Burada üstünde durmak istediğimiz olan intihar olayının husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu doğru değildir, insani değildir. Fırsatçılık yaparak inancımızı tahrip etmeye kadar dillerini uzatanlar samimiyet iflası yaşayan ilkesizlerdir. CHP'nin sürekli gündemde tuttuğu Enes Kara intiharı kolektif saldırı haline getirilmiştir. Tarikat ve cemaatler devletle rekabete meyletmedikten, devleti ele geçirme hatasına düşmedikten sonra hayatın olağan akışı içinde varolmaya devam edecekler.
"ALLAH'IN VERDİĞİ CANI ALLAH'TAN BAŞKA KİMSE ALAMAZ"
İster özel yurt olsun ister devlet yurdu olsun, elbette hiçbir öğrencimizin aç ve açıkta kalmasına göz yumamayız. Devletin en temel görevlerinden biri de yurtlar inşa ederek köklü çözüm sunmak. Son yıllarda bu alandaki gelişmeleri takip ediyoruz. Marjinal kesimler, bölücü ve yıkıcı odakların istismar kampanyası yürüttükleri bilinen bir gerçektir. Enes Kara'nın böyle bir sorununun olmadığı, devlet yurdunda kalmak için müracaatının bulunmadığı açıklamalarla sabittir. Asıl nedeni karanlıkta kalan intihar üzerinden inançlarımıza saldıranlar, ilk kez intihar yaşanmış gibi manevi değerlerimizi karalamaya girenler art niyetlidir. Hiçbir intihar tasvip edilemez. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz.
SEZEN AKSU'YA SERT TEPKİ
Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. Sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme.
"CHP'NİN YAPTIĞI MANEVİYAT DOLANDIRICILIĞIDIR"
CHP'nin maneviyat kundakçılığından mütevellit kabarık sicilini temizlemeye kimsenin nefesi yetmeyecektir. Kılıçdaroğlu, efendimizin soyundan geliyorsa onun ahlakıyla ahlaklanması, imanıyla bütünleşmesi beklenen ve olması gereken bir insanlık halidir. Ancak kırıntısı dahi kendisinde yoktur. Türkiye karşıtlarının uydusu haline gelen siyasi bir anlayışının efendimizin soyundan geldiğini iddia etmek münafıkça bir uydurmadır. A'dan Z'ye sahtekarlıktır.
"CHP'LİLER VE YABANCI DİPLOMATLAR MAHKEMEDE NE ARIYOR?"
CHP zihniyeti terörist Demirtaş'ın yanında, Sorosçu Osman Kavala'nın izindedir. Anlayamadığımız nokta CHP'lilerle birlikte yabancı ülke diplomatlarının mahkemede ne aradıklarıdır. Osman Kavala, Türkiye'yi sevmemesine rağmen CHP'lilerin Kavala sevgisi neye yorumlanmalıdır. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kafasında cumhurbaşkanı adayları arasında Osman Kavala da mı vardır! 'Bu Bahçeli'ye kapak olsun' diyen Kılıçdaroğlu'na şunu demek isterim ki biz tencere veya şişe değiliz ki kapak bizi bulsun. Sayın Kılıçdaroğlu sokak lambası gibi olma ki kime yandığın belli olsun. Bu yıl ki piyangonun Kılıçdaroğlu'nun çıkmadığına çok şaşırdım, halbuki bütün numaralar ondaydı.
Zillet ittifakı dağınıktır. Bu ittifakın henüz cumhurbaşkanı adayı bile yoktur.
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