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E Okul not girişi kapandı mı? 2021-2022 sömestr E Okul not girişi ne zaman, saat kaçta kapanacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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E Okul not girişi kapandı mı? 2021-2022 sömestr E Okul not girişi ne zaman, saat kaçta kapanacak?

E Okul not girişi kapandı mı? E Okul not girişi ne zaman saat kaçta kapanacak? E Okul sistemi üzerinden not girişleri yapacak öğretmenler sistemin ne zaman kapanacağını merak ediyor. Sistemin kapanmasıyla birlikte not girişi ve devamsızlık bilgisi gibi bilgiler girilemeyecek. Son tarihi kaçırmak isteyen öğretmenler, E Okul not girişi kapandı mı sorusuna yanıt arıyor. E Okul not girişi ne zaman kapanacak?

E Okul not girişi kapandı mı? E Okul not girişi ne zaman, saat kaçta kapanacak? E Okul sistemi üzerinden öğrencilerin aldığı notlar görüntülenebiliyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisinin alacağı not ve devamsızlığı böylelikle öğrenilebilecek. Peki; E Okul not girişi kapandı mı? E Okul not girişi ne zaman saat kaçta kapanacak?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir.

Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E OKUL NOT GİRİŞİ KAPANDI MI?

E Okul not girişi henüz kapanmış değil. Sisteme not girişlerinin birkaç gün içerisinde kapanması bekleniyor ancak konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

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