E Okul not girişi kapandı mı? 2021-2022 sömestr E Okul not girişi ne zaman, saat kaçta kapanacak?

E Okul not girişi kapandı mı? E Okul not girişi ne zaman, saat kaçta kapanacak? E Okul sistemi üzerinden öğrencilerin aldığı notlar görüntülenebiliyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisinin alacağı not ve devamsızlığı böylelikle öğrenilebilecek. Peki; E Okul not girişi kapandı mı? E Okul not girişi ne zaman saat kaçta kapanacak?