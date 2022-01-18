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Son dakika: Bursa-Ankara yolu kardan kapandı! İstanbul'a gelişte uzun kuyruk

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Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Son dakika: Bursa-Ankara yolu kardan kapandı! İstanbul’a gelişte uzun kuyruk

Son dakika haberleri... Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu.

Öte yandan, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor. Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Elmalık ve Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı tırların İstanbul ve Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.

Ağır tonajlı tırlar ve kamyonlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor.

TIR VE KAMYONLARA GEÇİŞ YOK

Bolu Dağı bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 yolunda ulaşım, yağış nedeniyle aksadı.

Kar kalınlığı, yeşil alanlarda yarım metreye ulaşırken, Karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmalarına rağmen yollar, beyaz örtüyle kaplandı.

Asfalt üzerinde kar kalınlığı, 5 santimetreye yaklaşırken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Kar küreme çalışmaları için TIR ve kamyonların, D-100 yolunun Bolu Dağı geçişine izin verilmedi.

Sürücüler, Bolu Dağı'nın Düzce ve Bolu girişlerindeki dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonlarında beklemeye başladı. Yoldaki kar küreme çalışmalarının ardından TIR ve kamyon geçişine izin verilecek.

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