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Son dakika... Çağlayan Adliyesi önünde polis bıçaklandı: Saldırgan vuruldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Son dakika... Çağlayan Adliyesi önünde polis bıçaklandı: Saldırgan vuruldu!

Son dakika haberi... İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde nöbet tutan polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, görevli diğer polis memurları tarafından bacağından vurularak yakalandı.

İstanbul Çağlaya'nda bulunan Adalet Sarayı önünde hareketli dakikalar yaşandı.

İddiaya göre, 18 yaşındaki Mikail G., polis bariyerinden atlayıp bıçakla polise saldırdığı ileri sürüldü.

Polisin ve gencin yaralı olduğu öğrenildi.

Vurularak durdurulan saldırgan için ambulans çağırıldı.

Yaralı şahıs yerde bir süre ambulans bekledi.

Daha sonra olay yerine gelen ambulansla saldırgan, hastaneye kaldırıldı.

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