Son dakika... Çağlayan Adliyesi önünde polis bıçaklandı: Saldırgan vuruldu!
Son dakika haberi... İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde nöbet tutan polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, görevli diğer polis memurları tarafından bacağından vurularak yakalandı.
İstanbul Çağlaya'nda bulunan Adalet Sarayı önünde hareketli dakikalar yaşandı.
İddiaya göre, 18 yaşındaki Mikail G., polis bariyerinden atlayıp bıçakla polise saldırdığı ileri sürüldü.
Polisin ve gencin yaralı olduğu öğrenildi.
Vurularak durdurulan saldırgan için ambulans çağırıldı.
Yaralı şahıs yerde bir süre ambulans bekledi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2022 öğretmen seminerleri online mı olacak?
- Karneler yüz yüze mi verilecek? 2021-2022 güz döneminde karneler E-Devlet’ten mi öğrenilecek?
- E Okul not girişi kapandı mı? 2021-2022 sömestr E Okul not girişi ne zaman, saat kaçta kapanacak?
- Maaş zam farkı için son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2022 Ocak aylıkları...
- İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bugün İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul saatlik hava durumu…
- Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için son dakika açıklaması
- Sezen Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sezen Aksu babası Sami Yıldırım kimdir?
- AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
- Masterchef 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? Masterchef 2022 başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 17 Ocak Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2022 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti?
- Başrol oyuncusu açıkladı! Doctor Strange 2 ne zaman çıkacak? Doctor Strange 2 yayın tarihi açıklandı mı?
- Gaziantep'te yarın okullar tatil mi son dakika? 18 Ocak Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep Valisi Davut Gül...