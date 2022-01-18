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Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesör Max Tegmark'a tarihi yanıt! "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır"

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Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Selçuk Bayraktar’dan ABD’li profesör Max Tegmark’a tarihi yanıt! Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır

Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı skandal sözlerle hedef aldı. Bayraktar'ın başarısını perdelemeye çalışan Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." cümlelerini sarf etti. Bayraktar ise bu sözlere tarihi bir yanıt vererek "Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık Bundan da ancak gurur duyarız!" cümlelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji atılımının en önemli meyvesi olan İHA ve SİHA'lar dünyanın gündeminden düşmüyor. Hemen hemen her gün bir ülkede Bayraktar TB2'ler ve Akıncı TİHA ile ilgili derin analiz yazıları yazılıyor.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI ÇILGINA DÖNDÜRDÜ

Büyük övgülerle bahsedilen Bayraktar SİHA'lar için birçok ülke de sıraya gimiş durumda. Müdahil olduğu her çatışmada seyri değiştiren SİHA'lar konusunda Türkiye dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor.

BAYRAKTAR'IN BAŞARILI EĞİTİM SÜRECİ

Kuşkusuz ki bu başarı da Selçuk Bayraktar'ın payı oldukça büyük. Uzun yıllardır insansız hava araçlarının geliştirilmesi için çaba harcayan Bayraktar, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) eğitim aldı.

ABD'Lİ PROFESÖRDEN BAYRAKTAR'IN BAŞARISINI KENDİNE YEDİREMEDİ

Selçuk Bayraktar'ın başarılı projeler geliştirmesinde büyük paya sahip olan MIT'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, Handelsblatt Gazetesi'ne röportaj verdi.

Selçuk Bayraktar'ın başarısını hedef alan, hazımsızlığını gizleyemeyen Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TARİHİ YANIT

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Tegmark'a şu cümlelerle yanıt verdi:

"MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde, bir mülakatta "Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz" demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır Biz topraklarımızı geri aldık Bundan da ancak gurur duyarız!"

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