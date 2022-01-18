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İstanbul'da helikopter destekli narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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İstanbul’da helikopter destekli narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, şehrin genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik havadan helikopter destekli şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alındı.

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