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Nevşehir ve Niğde'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Nevşehir'de yarın okullar tatil olacak mı? Vali İnci Sezer Becel...

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Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Nevşehir ve Niğde’de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Nevşehir’de yarın okullar tatil olacak mı? Vali İnci Sezer Becel...

Nevşehir ve Niğde'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar peş peşe geldi. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. İşte, Nevşehir ve Niğde'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Nevşehir'de yarın okullar tatil olacak mı? Vali İnci Sezer Becel...

Nevşehir ve Niğde'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Nevşehir'de yarın okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Öğrenciler 19 Ocak Çarşamba günü okulların olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Nevşehir ve Niğde'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Nevşehir'de yarın okullar tatil olacak mı? Vali İnci Sezer Becel...

NİĞDE

Niğde'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, kar nedeniyle eğitim-öğretime yarın da ara verildi.

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın da ara verildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" paylaşımında bulundu.

TUNCELİ

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 19 Ocak 2022 Çarşamba; 1 bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

NEVŞEHİR YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de yarın okulların tatil olup olmayacağıne yönelik henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda detaylar haberimize eklenecektir.

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