Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak'ta Denizli ve Kütahya'da yarın okullar tatil olacak mı? Kütahya Valisi Ali Çelik...
Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından illere kar yağışı konusunda uyarılar geldi. Açıklama sonrasında birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler kar tatili için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak'ta Denizli ve Kütahya'da yarın okullar tatil olacak mı? Kütahya Valisi Ali Çelik...
Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak'ta Denizli ve Kütahya'da yarın okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden son dakika tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Hal böyle olunca velliler ve öğrenciler bulundukları illerin Valilikleri tarafından gelecek açıklamaları takibe aldı. İşte, Kütahya ve Denizli'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak'ta Denizli ve Kütahya'da yarın okullar tatil olacak mı? Kütahya Valisi Ali Çelik...
KÜTAHYA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan ve ulaşımı da aksatan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.
UŞAK
Uşak'ta gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar yüksekliği nedeniyle Uşak Valiliği açıklamada bulunarak okulların bugün tatil edildiğini açıklamıştı. Valilikten yapılan yeni açıklamada, 19 Ocak 2022 günü de mevcut hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verdiği belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de izinli olduğu belirtildi.
BURDUR
Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü için buzlanma ve don olayından kaynaklı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği dikkate alınarak il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin Yüz Yüze Eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine karar verdi. Ayrıca rehabilitasyon merkezleri, yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.
Kurul kararına göre Burdur merkez ve ilçelerinde tüm engelli, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan (anne ve babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.
DENİZLİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Denizli'de okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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