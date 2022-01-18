Kütahya ve Denizli’de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak’ta Denizli ve Kütahya’da yarın okullar tatil olacak mı? Kütahya Valisi Ali Çelik...

BURDUR

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü için buzlanma ve don olayından kaynaklı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği dikkate alınarak il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin Yüz Yüze Eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine karar verdi. Ayrıca rehabilitasyon merkezleri, yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kurul kararına göre Burdur merkez ve ilçelerinde tüm engelli, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan (anne ve babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.