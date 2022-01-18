Meteoroloji ve valilik İstanbul'a kar yağacak saati açıkladı! İşte 5 günlük hava durumu: Hangi illere kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği milyonlarca vatandaşı kar yağışına karşı uyardı. Gün veren İstanbul Valiliği Çarşamba gününü işaret etti. Meteoroloji aynı zamanda Türkiye genelindeki onlarca ile kar yağışına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu. 5 günlük hava durumu açıklanırken sadece İstanbul'da sadece 1 gün havanın güneşli olması dikkat çekti. İşte yurt genelinde kar ve yağmur beklenen iller.
İstanbul ve Ankara'da beklenen kar yağışları için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş için uyarıda bulunan Metoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği kar yağacak günü duyurdu.
İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada megakent için kar yağışı uyarısında bulundu.
Valiliğin paylaşımı şu şekilde;
"İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Bugün (18 Ocak) akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur, gece saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı bekleniyor"
19 İLE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Bu iller arasında Adıyaman, Bingöl, Bolu, Elazığ, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Tunceli, Karabük, Osmaniye, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce yer aldı. Vatandaşlar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
8 İLE İSE ÇIĞ UYARISI YAPILDI
Öte yandan MeteoUyarı haritasına göre Bingöl, Tunceli, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A DA UĞRAYACAK
Meteoroloji ve AKOM'un verilerine göre kar yağışı İstanbul'a da uğrayacak. Buna göre, 18 Ocak Salı tarihinden itibaren sıcaklıkların düşecek ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağacak.
AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA İL GENELİNDE KAR VAR
Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde: Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.
BUZLANMALAR BEUS'TAN TAKİP EDİLECEK
Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisi paylaştı.
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