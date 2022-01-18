Meteoroloji ve valilik İstanbul’a kar yağacak saati açıkladı! İşte 5 günlük hava durumu: Hangi illere kar yağacak?

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A DA UĞRAYACAK

Meteoroloji ve AKOM'un verilerine göre kar yağışı İstanbul'a da uğrayacak. Buna göre, 18 Ocak Salı tarihinden itibaren sıcaklıkların düşecek ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağacak.