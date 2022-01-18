CHP’li belediyeden ulaşıma zam! Öğrenciler protesto etti

Grup adına açıklama yapan ÇOMÜ'lü öğrenci Simay Ada Kart, "ÇOMÜ öğrencileri olarak, ulaşıma yapılan zammın geri çekilmesi talebiyle topladığımız imzaları teslim etmek için buradayız. Üstelik şehrimizdeki ulaşım sorunu yalnızca zamlardan da ibaret değildir. Biz öğrenciler, saatlerce duraklarda bekliyor kimi zaman derslerimize, kimi zaman sınavlarımıza geç kalıyoruz. Korona virüs vaka sayılarının en yüksek olduğu illerden biri olan Çanakkale'de, ideal kapasitenin çok daha üstünde yolcu alınan otobüslerde sıkış tepiş ve sağlığımızı riske atacak koşullarda yolculuk yapıyoruz. Ücretsiz sahip olmamız gereken ulaşım hakkımızın elimizden alınması yetmiyor, bir de zamlarla karşılaşıyoruz. Ulaşıma yapılan zamlar derhal geri alınsın. Otobüs seferleri arttırılsın. Duraklarda bulunan dijital tabelalar otobüs saatlerini doğru bir biçimde görebileceğimiz şekilde onarılsın, tabela olmayan duraklara tabela eklensin. Pandemi koşulları gözetilerek gerekli önlemler alınsın" şeklinde konuştu.