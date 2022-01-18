İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba İstanbul’da kar tatili var mı? İstanbul Valiliği son açıklamalar...

İstanbul'da yarın okular tatil mi? İstanbul'da kar tatili var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. Bu gelişmelerin ardından okullarda kar tatili olup olmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba İstanbul'da kar tatili var mı? İşte haberin detayları...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul Valiliği tarafından kar tatili ile ilgili henüz açıklama gelmedi. İstanbul'da yarın eğitim öğretim devam edecek. Kar tatili ile ilgili açıklama geldiği taktirde haberimizin içeriğinde yer alacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Metoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından kar yağışının gerçekleşeceği tarih duyuruldu.