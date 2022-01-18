İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valiliği son açıklamalar...
İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul'da etkili olan soğuk havaların ardından gözler kar yağışına çevrildi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği tarafından kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler okullardaki kar tatiline çevrildi. İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını merak eden öğrenciler detayları araştırıyor. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba İstanbul'da kar tatili var mı? İşte son gelişmeler...
İstanbul'da yarın okular tatil mi? İstanbul'da kar tatili var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. Bu gelişmelerin ardından okullarda kar tatili olup olmayacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba İstanbul'da kar tatili var mı? İşte haberin detayları...
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul Valiliği tarafından kar tatili ile ilgili henüz açıklama gelmedi. İstanbul'da yarın eğitim öğretim devam edecek. Kar tatili ile ilgili açıklama geldiği taktirde haberimizin içeriğinde yer alacak.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Metoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından kar yağışının gerçekleşeceği tarih duyuruldu.
İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada megakent için kar yağışı uyarısında bulundu.
Valiliğin paylaşımı şu şekilde;
"İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Bugün (18 Ocak) akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur, gece saatlerinden Çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı bekleniyor"
19 İLE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Bu iller arasında Adıyaman, Bingöl, Bolu, Elazığ, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Tunceli, Karabük, Osmaniye, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce yer aldı. Vatandaşlar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
8 İLE İSE ÇIĞ UYARISI YAPILDI
Öte yandan MeteoUyarı haritasına göre Bingöl, Tunceli, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A DA UĞRAYACAK
Meteoroloji ve AKOM'un verilerine göre kar yağışı İstanbul'a da uğrayacak. Buna göre, 18 Ocak Salı tarihinden itibaren sıcaklıkların düşecek ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağacak.
AKOM'dan gelen bilgilere göre sabah saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde görülecek olan karla karışık yağmur yağış, akşam saatlerinde ise il geneline yayılacak.
AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA İL GENELİNDE KAR VAR
Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde: Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.
BUZLANMALAR BEUS'TAN TAKİP EDİLECEK
Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisi paylaştı.
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