Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok ilde kar yağışının etkili olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Bulundukları illerde kar yağışı etkili olan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...
Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde veli ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...
KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 19 OCAK ÇARŞAMBA
Kahramanmaraş'ta yarın (19 Ocak) okulların tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Valilik tarafından resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde olacak.
KAHRAMANMARAŞ VALİSİ ÖMER FARUK COŞKUN AÇIKLAMA YAPTI MI?
Vali Ömer Faruk Coşkun henüz kar tatili hakkında bir açıklamada bulunmadı. Valilik açıklaması geldiğinde detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
METEOROLOJİ'DEN KAHRAMANMARAŞ'A UYARI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş'ın da içinde bulunduğu bazı iller için kar yağışı uyarısında bulundu. Vatandaşlar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
GAZİANTEP VE KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Gaziantep'ta okulların tatil olup olmayacağına yönelik açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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