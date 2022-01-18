Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde veli ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...