Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için son dakika açıklaması

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 yılı içerisinde askerlik vazifesini tamamlamak isteyen vatandaşlardan bedelli erlik için başvuru yapanlar, heyecan içinde askerlik yerlerini araştırıyor. Milli Savuma Bakanlığı'nın yayımladığı duyuru ile bedelli askerlik hakkında detaylar belli oldu. Peki, bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik 2022 sınıflandırma sonuçları henüz belli olmadı. MSB ASAL tarafından yapılan açıklamada, bedelli er olarak silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. Yükümlüler, 28 Ocak itibariyle askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.

2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DUYURUSU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2022 yılı bedelli askerlik cep ve sevk duyurusu yayımlandu. Duyuruya şunlara yer verildi: