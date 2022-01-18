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Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Konya Valiliği açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Konya ve Karaman’da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Konya Valiliği açıklamaları...

Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu iller arasında yer alan Konya ve Karaman'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Veli ve öğrenciler konu hakkında gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. İşte, Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Konya Valiliği açıklamaları...

Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağışlar için son dakika açıklamaları gelmişti. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. İşte, Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Konya Valiliği açıklamaları...

ADIYAMAN

Adıyaman`da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde eğitime 2 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava konuşlarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için 18-19 Ocak`ta Valiliğimiz kararıyla il geneli eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

BİLECİK

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada ise devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün öğleden sonra ve 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiği ifade edildi.

KONYA VE KARAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların kar tatili olacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara'nın kuzey ve güneybatı kesimleri, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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