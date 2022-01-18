Fadıl Akgündüz’e Almanya’dan şok karar! Jet Fadıl’a karşı açtığı davayı kazandı

PROJELERİ YARIM KALDI

Fadıl Akgündüz adı bugüne kadar, yarım kalan bir dizi Proje ile gündeme geldi. 1987'de Jet Sürücü Kursu ile işe başladı. 'Jet Fadıl' lakabı da bu şirketin unvanından doğdu. Bir dönem Proton otomobillerinin Türkiye distribütörü olan Akgündüz, Jet-Kent adı ile konut inşa etti. İstanbul, Ankara ve Antalya'da binlerce konut üretileceği açıklandı. Bu projelerin bir kısmı tamamlanırken, önemli bir bölümü için kazma dahi vurulmadı. Akgündüz'ün şöhreti Avrupa'da yaşayan gurbetçilerden topladığı 350 milyon Euro ile parladı. Akgündüz, bu parayı Siirt'te kuracağı otomobil fabrikası için topladığını söyledi. "İmza" adı verilen otomobilin tanıtımı yapıldı ancak ne fabrika arazisi alındı, ne bina yapıldı. Para veren binlerce kişi dava üstünü dava açsa da umduklarını bulamadı. 2003 yılında cezaevine giren Akgündüz 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Akgündüz, 2010 yılında ise Caprice Gold isimli proje ile ortaya çıktı. 7 yıldızlı tesis olarak lanse edilen projede devre mülk satışları yapıldı. 28 bini aşkın kişiden 1.4 milyar liraya yakın para toplansa da proje yarım kaldı. Maldivler'de de devre tatil satışı için de 190 milyon Dolar topladı ve yarım bıraktı. 2015 yılında, yeğeni Salih Obut ile birlikte tutuklanan Akgündüz, Mart 2017'de tahliye oldu. Nitelikli dolandırıcılık iddiası ile yargılandığı dava ise sürüyor.