Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2022 öğretmen seminerleri online mı olacak?

KATILIM ZORUNLU MU OLACAK?

MEB, bu kapsamda yeni bir dijital platform oluşturdu ve ÖBA'yı (Öğretmen Bilişim Ağı) ilk kez yarıyıl tatilinde uygulayacak. Öğretmenler 24 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında kendileri için hazırlanmış olan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden katılabilecekler. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak.

Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olup internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.