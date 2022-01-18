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İstanbul'da 19 Ocak'ta kapalı olacak yollar! İstanbul Valiliği tek tek açıkladı

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Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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İstanbul’da 19 Ocak’ta kapalı olacak yollar! İstanbul Valiliği tek tek açıkladı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında bugün Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İşte İstanbul'da kapatılacak yollar...

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