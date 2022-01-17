18 Ocak yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Hangi illerde, ilçelerde okullar tatil?
Yarın okullar tatil mi? 18 Ocak kar tatili olan iller listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Hangi illerde ilçelerde okulların tatil olduğu merak ediliyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı illerde veya ilçelerde eğitime öğretime ara veriliyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan öğrenciler ve veliler kar tatili olan iller hakkında araştırma yapıyor. Peki; 18 Ocak yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
Kar tatili olan iller listesi! 18 Ocak yarın okullar tatil mi? Yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, bazı illerde okullar tatil edilmişti. Yeni tatil kararlarının gelip gelmeyeceği ise arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 18 Ocak yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? Merak edilen soruların yanıtları!
18 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLLER!
18 Ocak'ta okulların tatil olup olmadığına yönelik herhangi bir ilden tatil açıklaması gelmedi. Valilik ve MEB açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz.
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
17 Ocak Pazartesi günü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Aksaray, Şırnak, Hakkari ve Ardahan çevreleri ile Van'ın güney kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalması tahmin ediliyor.
17 - 23 Ocak 2022 hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı ancak Perşembe gününden itibaren tekrar artacağı, mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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- 18 Ocak yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Hangi illerde, ilçelerde okullar tatil?
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