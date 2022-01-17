18 Ocak yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Hangi illerde, ilçelerde okullar tatil?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

17 Ocak Pazartesi günü ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Aksaray, Şırnak, Hakkari ve Ardahan çevreleri ile Van'ın güney kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalması tahmin ediliyor.