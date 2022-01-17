17 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: Şırnak’ta terör operasyonu: 11 tutuklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Son dakika: Şırnak’ta terör operasyonu: 11 tutuklama

Son dakika haberine göre Şırnak'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11’i, mahkemece tutuklandı.

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