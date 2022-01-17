Devlet İzmir’deki deprem konutlarını vatandaşa teslim etti! CHP ise yine bu gerçeği görmek istemedi

ANAHTARLARINI ALDILAR

Depremde annesi Fatma Nihal Nayman ve Özkan Nayman'ı kaybeden hak sahibi Özge Nayman Bayır, "Burada annem ve babam oturuyordu. Onları depremde kaybettik. Bugün hak sahibi olarak anahtarları teslim aldık. Evi gördük, bazı eksiklikler vardı. Onları ilettik, yapacaklarını söylediler. Hepimiz için hayırlısı olsun" diye konuştu. Bir başka hak sahibi Gültekin Özgür ise "Depremde canımızı kurtardık. Yıkılan binamızın yerine burası yapıldı. Bugün de gelip anahtarımızı aldık. Birazdan evi göreceğiz. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Hasan Varışlı isimli hak sahibi de şunları söyledi: "Bizim evimiz Ali Çolakoğlu Sitesi'nde. Sanırım birkaç güne de biz anahtarları teslim alacağız. Dün müjdeli haberi aldık. Çok sevindik. Bir an önce eve yerleşmek istiyoruz. Sağlıkla ve sıhhatle oturmak istiyoruz. Haberi alınca inanamadık. 'Bugün, yarın' diyorduk. Komşusunda, akrabasında kalan, kirada oturanlar var. Biz de eşimle eş dostta kalıyorduk. Haberi alınca çok mutlu olduk. Devletimiz sağ olsun."