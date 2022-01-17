Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması! Tartışmaların ötesinde...

"TÜRKİYE'NİN İNCİSİ"

Açılışta konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Karadeniz'in sert rüzgarına, yorucu yıllara göğüs geren Şile Deniz Feneri yılların getirdiği yorgunluk ile kapsamlı bakıma ihtiyaç duyuyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Türkiye genelinde başlattığı deniz fenerleri onarım ve bakım sürecinde, tarihimize tanıklık eden, denizimizin ve ülkemizin delikanlısı Şile Fenerimizde de 2020 yılının Ağustos ayında bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Titizlikle sürdürülen çalışmaların nihayete ermesiyle ihtiyar delikanlımız artık daha güçlü. Belediyemizin logosunda dahi yer alan Şile'nin simgesi fenerimiz anılarımızdaki gibi hala aynı görünümünde ve uzun yıllar daha ilçemize ışık saçacak, yeni anılara ev sahipliği yapacak. Yalnızca Şile'nin değil, İstanbul'un hatta Türkiye'nin incisi olan fenerimize bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, bu hassas süreci takip eden Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na ve çalışmaları ile burada ter döken tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Şile, tarihi deniz fenerimizin gölgesinde İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Uzun yıllar denizcilerimize rehberlik eden Şile Deniz Feneri Allah'ın izni ile uzun yıllar daha denizcilerimize yol gösterecek" dedi.