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Son dakika: Adıyaman'da PKK'ya finansman sağlayan 1 kişi tutuklandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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Son dakika: Adıyaman’da PKK’ya finansman sağlayan 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberi...Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüte finans desteği sağladığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

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