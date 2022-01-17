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Gaziantep'te yarın okullar tatil mi son dakika? 18 Ocak Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep Valisi Davut Gül...

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Gaziantep’te yarın okullar tatil mi son dakika? 18 Ocak Gaziantep’te okullar tatil mi? Gaziantep Valisi Davut Gül...

Gaziantep'te yarın okullar tatil mi son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Gaziantep'ta yaşayan vatandaşlar yarın için Valilik tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi son dakika? 18 Ocak Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep Valisi Davut Gül...

Gaziantep'te yarın okullar tatil mi son dakika? 18 Ocak Gaziantep'te okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kentte artan kar yağışı olumsuz etkilerini sürdürmeye devam ederken, konuya ilişkin merakla beklenen açıklama Gaziantep Valisi Davut Gül'den geldi. İşte, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi son dakika? 18 Ocak Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep Valisi Davut Gül...

GAZİANTEP'DE YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Gaziantep'te yarın itibariyle okullar ve rehabilitasyon merkezleri 1 günlük tatil ilan edildi.

Meteorolojik verilere göre,sabah saatlerinden itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklenmektedir.

Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için,okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 ocak salı günü tatil edilmiştir

Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.

İşte diğer tatil olan iller;

Artvin

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bolu

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada; Alınan meteorolojik bilgilere göre olumsuz hava koşullarının devam edeceği anlaşıldığından 18 Ocak 2022 Salı günü:

İlimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezleri kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün daha ara verilmesine,

Aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Trabzon

Trabzon'da il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Rize

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti. Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini azaltırken Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde sürünce Rize Valiliği tarafından bu ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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