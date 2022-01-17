İstanbul Havalimanı’nda ilaç operasyonu! 7 bin kutu ilaç ele geçirildi

EL KAİDE BAĞLANTISI

Sabah'ın haberine göre araç durduran polis ekipleri çantalar açtırıldığında içerisinde çok sayıda farklı markalarda iilaçlar olduğu tespit etti.Yapılan incelemede ilaçların faturasının ve Sağlık Bakanlığı onayının olmadığı belirleyen ekipler, İbrahim K.,'nın 2015 yılında El-Kaide terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı tespit etti

İkinci operasyonda ile Libya'ya gitmek için beraberindeki kaçak ilaçlarla terminale gelen Libyalı A.A M., aynı şekilde göz altına alındı.