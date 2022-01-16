İBB'nin Kiptaş kurasında yeni gelişme! Hile iddiaları sonrasında kazandığı evi kaybeden vatandaş isyan etti
CHP'li İBB'nin iştiraki KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekiminde yaşanan olaylar .kurada hile mi oldu iddialarına neden oldu. Çekiliş esnasında bir hostesin çektiği 4 numaralı topu geri bırakarak yeni bir top çekmişve 8 rakamını göstermişti. 4 numarasının değişmesi nedneiyle ev kazanma hakkı elinden giden bir vatandaş konuya ilişkin başvuruda bulunmasa da herhangi bir yetkili tarafından aranmaması nedeniyle isyan etti.
Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında geçtiğimiz günlerde noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte, 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlenmişti.
Kura çekiminde kaydedilen görüntüler çekilişte hile mi var sorularını da beraberinde getirmişti.
SKANDALLAR SERİSİNDE BUGÜN
Gündemi sarsan videolar silsilesine bugün bir yenisi daha eklendi. Aynı çekilişte yaşanan üçüncü skandalda; Oğuz isimli vatandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendilerine çıkan numaranın haksız şekilde değiştirildiğini ve itiraz için de kimseye ulaşamadıklarını belirtti.
KİMSEYE ULAŞILAMIYOR
Mağdur vatandaş yaptığı paylaşımda, kuraya katıldıklarını ve numaralarının çıktığını vurgulayarak, "Görevli kişinin istemeyerek olduğunu düşündüğüm hatasından dolayı bizim numaramız çıkmasına rağmen hakkımız olan sonucu alamadık. Kimseye de ulaşmak mümkün değil." dedi.
DÜŞEN TOPU DEĞİŞTİRDİ
HATANIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ
Paylaşımında yaşanan skandalın videosuna da yer veren vatandaş, "Videoda gördüğünüz gibi 23746 çekiliyor fakat dördüncü sıradaki görevli elindeki 4 numaralı topu düşürüyor. Yerden aldığı topu direkt olarak göstermek yerine torbaya atıp yeni rakam çekince 8 çıkıyor ve çekiliş 23786 olarak kayda geçiyor. Bu video KİPTAŞ kanalında mevcut. Biz herkes gibi bu çekilişe katıldık ve elimizdeki sayının çıkmasını bekledik. Kimseden bir ayrıcalık beklemiyoruz. Kurada hile var gibi bir iddiamız da yok. Burada yalnızca düzeltilmesi gereken bir hata var ve düzeltilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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