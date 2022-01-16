Türk askeri dondurucu soğukta görev başında! Eksi 25 derecede vatan nöbeti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kayak merkezleri arasından en fazla karın bulunduğu Palandöken'de dahi kar kalınlığı 124 santimetre olurken Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları binlerce metre rakımlı çok sayıdaki üs bölgesinde kar altında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda vatan nöbetini sürdürüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395'inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.