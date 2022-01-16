Başkan Erdoğan A Takımı'nı topluyor! Gözler Kabine Toplantısı'nda! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Son dakika haberi... Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a bağlı olarak vaka sayılarındaki artış hızla devam ediyor. Vatandaşlar 'yeni tedbirler gelecek mi?' sorusuna yanıt ararken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Avrupa'da yeni kararların alınmasıyla beraber Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda ek tedbirlerin devreye girmesi yeniden gündeme geldi. Ayrıca fahiş fiyat artışı ve stokçular gündemde. Kabine Toplantısı ne zaman? sorusunu milyonlar merak ediyor. İşte tüm detaylar...
Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu tüm Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Vaka sayılarının 70 binleri geçmesi ile beraber sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?
Önemli açıklamaların yer aldığı Kabine Toplantısı'nda geçtiğimiz haftalarda ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olmuştu.
Yapılacak ilk Kabine Toplantısı'nda koronavirüs salgınının değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak toplantının tarihi hakkında açıklama yapılmadı.
TOPLANTI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı genellikle 15 günde bir gerçekleşiyor. Son Kabine Toplantısı 3 Ocak 2022 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Dolayısı ile bir sonraki toplantının 17 Ocak Pazartesi günü yapılması ön görülüyor. Toplantının tarihi hakkında bilgilerin ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
KISITLAMA GELECEK Mİ?
Kısıtlama ya da yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama resmi makamlardan gelmedi.
Yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor.
YÜZYÜZE EĞİTİM
Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor.
STOKÇULAR....
Fahiş fiyat artışı, stokçular ve PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'e dair son detaylar yine masadaki konular arasında yer alıyor.
SON TOPLANTI KARARLARI
3 Ocak tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağını belirterek, "Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre, hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz" dedi.
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