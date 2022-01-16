PCR testi zorunluluğu kaldırıldı! Yeni dönemde ne olacak?

VARYANT ETKİSİ

Yine kararda etkili olan başka bir faktör ise Omicron varyantının hafif semptomlarla atlatılması ve daha az ölümcül olması gösteriliyor. Ayrıca, Omicron varyantının grip enfeksiyonu gibi geçirildiği gözlemleniyor. Kovid-19, grip virüsleri gibi olmasından kaynaklı, her yıl grip virüsünün aşının değiştiği gibi bundan sonra da kovid-19 aşısının değişeceği belirtiliyor. Alınan kararla sürü bağışıklığı sağlanacağı da ifade ediliyor.