Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 16 Ocak 2022'e ait koronavirüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 16 Ocak 2022'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak 2022 tarihine ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.
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