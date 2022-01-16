16 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Ocak 2022 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 16 Ocak 2022'e ait koronavirüs vaka ve Kovid-19 nedeniyle vefat rakamlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik açıklamalarda bulundu. İşte 16 Ocak 2022'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak 2022 tarihine ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Ayrıntılar geliyor...

15 OCAK

14 OCAK

13 OCAK

12 OCAK

11 OCAK

10 OCAK

9 OCAK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA