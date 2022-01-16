Kar tatili olan iller 17 Ocak Pazartesi! Yarın okullar tatil mi? Valilik MEB tatil açıklamaları…
Kar tatili olan iller 17 Ocak Pazartesi! Yarın okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle sosyal hayatta olduğu gibi okullarda da eğitim öğretime ara veriliyor. Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde eğitimde kar engeli yaşanıyor. Peki; 17 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? İşte Valilik MEB kar tatili açıklamaları…
Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Valilik MEB tatil açıklamaları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler ve veliler, illerinde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Birçok ilde yoğun şekilde yaşanan kar yağışı nedeniyle kar tatili olabiliyor. Peki; 17 Ocak kar tatili olan iller hangileri?
17 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?
RİZE
Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi.
Çeber, sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını esprili dille, şu şekilde duyurdu:
"Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
MGM'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE ZİRAİ DON UYARISI
Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgârın; Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kar tatili olan iller 17 Ocak Pazartesi! Yarın okullar tatil mi? Valilik MEB tatil açıklamaları…
- PCR testi kalktı mı? PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Sinema, uçak, otobüslerde PCR testi zorunlu mu?
- Survivor hangi günler yayınlanıyor? TV8 yayın akışında Survivor haftada kaç gün var?
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bedelli askerlik sevk, celp tarihleri bu hafta açıklanır mı?
- Çanakkale, Edirne, Tekirdağ deprem mi oldu? Çanakkale Edirne deprem şiddeti kaç? Son depremler Kandilli AFAD!
- Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri nelerdir? Sezen Aksu’nun yeni şarkısının sözleri tepki çekti!
- E Okul ne zaman kapanacak? 2021-2022 1. dönem not girişi kapandı mı?
- Memur emekliye 14 günlük zam farkı! Gözler Meclis’te! Memura yapılan zam yüzde 30.95’e ulaşacak!
- Öğretmen karne görüşleri 2022! İlkokul-ortaokul-lise öğretmen karne görüşü örnekleri!
- Bozkurt Kuruç kimdir, kaç yaşındaydı? Bozkurt Kuruç ölüm sebebi nedir?
- Survivor Panorama 2022 hangi kanalda? Survivor Panorama sunucuları kimlerdir?
- Survivor Sürgün Kampı nedir? 2022 Survivor Sürgün Kampına kimler gitti?