Bolu'da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Bolu'da okullar tatil olacak mı? Bolu Valiliği son dakika açıkladı...
Bolu'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika olarak birçok ile uyarıda bulunuldu. Sarı ve turuncu kodlu uyarılar sonrasında kar yağışı bazı illerde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı sonrasında bazı illerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. İşte, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Bolu'da okullar tatil olacak mı? Bolu Valiliği son dakika açıkladı...
Bolu'da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Bolu'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini gösterdiği illerde kar yağışı da etkili oluyor. Hal böyle olunca kar tatili haberleri Valilikler tarafından geliyor. Veliler ve öğrenciler bulundukları illerde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. İşte, Bolu'da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Bolu'da okullar tatil olacak mı? Bolu Valiliği son dakika açıkladı...
BOLU'DA KAR TATİLİ
Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
Ümit, yazılı açıklamasında, alınan meteorolojik bilgilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini belirtti.
Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.
KASTAMONU
Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Abana, Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde de yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.
RİZE
Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi.
Çeber, sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını esprili dille, şu şekilde duyurdu:
"Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."
ARTVİN'DE KAR TATİLİ
Artvin'de kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.
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