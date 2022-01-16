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Son dakika: Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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Son dakika: Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor" denildi.

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