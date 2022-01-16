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Son dakika: Kayseri'de çığ düştü! 1 turist hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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Son dakika: Kayseri’de çığ düştü! 1 turist hayatını kaybetti

Kayseri Erciyes Dağı'nın Hisarcık kapı bölgesinde çığ düşmesi sonucu bir turist hayatını kaybetti.

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