Çanakkale, Edirne, Tekirdağ deprem mi oldu? Çanakkale Edirne deprem şiddeti kaç? Son depremler Kandilli AFAD!
Çanakkale, Edirne, Tekirdağ deprem mi oldu? Çanakkale Edirne deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin şiddeti gündeme oturdu.
Çanakkale, Edirne, Tekirdağ deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler gündemde merak ediliyor. Çanakkale, Edirne deprem şiddeti kaç? Vatandaşlar depremin nerede meydana geldiğini ve şiddetini sorguluyor.
ÇANAKKALE EDİRNE TEKİRDAĞ DEPREM Mİ OLDU?
Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.16 13:59:17 39.8752 41.8658 16.1 -.- 2.0 -.- PEKECIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.01.16 13:20:25 38.9412 26.1502 8.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.16 12:39:14 37.1290 28.3205 3.4 -.- 1.4 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2022.01.16 10:59:38 39.2445 28.8225 8.0 -.- 1.8 -.- EFIR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.01.16 10:30:49 39.2633 26.7638 11.7 -.- 1.5 -.- MUTLU-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2022.01.16 09:50:06 40.1015 27.6217 12.4 -.- 1.7 -.- BAKIRLI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.01.16 09:01:16 38.5925 27.9993 5.4 -.- 1.3 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2022.01.16 08:45:44 38.5873 27.9297 5.2 -.- 0.7 -.- KESTELLI-AHMETLI (MANISA) İlksel
2022.01.16 08:34:27 37.6618 26.0753 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.16 07:16:28 39.4983 27.6200 9.7 -.- 2.9 -.- EYERCI-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2022.01.16 06:47:57 36.8283 28.0983 58.8 -.- 1.9 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.01.16 06:15:28 39.0562 26.7727 14.5 -.- 2.4 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.16 05:14:39 39.9285 41.8405 17.1 -.- 1.4 -.- EGIRMEZ-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
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