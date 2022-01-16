Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar yeniden, geri gelecek mi? Cumartesi-Pazar kısıtlaması olacak mı? 65 yaş üstü...
Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar yeniden, geri gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs Omicron vakasında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hal böyle olunca Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar bekleniyor. İşte, yasaklar yeniden, geri gelecek mi? Cumartesi-Pazar kısıtlaması olacak mı? 65 yaş üstü...
Yasaklar yeniden, geri gelecek mi? Cumartesi-Pazar kısıtlaması olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişle birlikte tam kapanma haberleri gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl uygulanan kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, yasaklar yeniden, geri gelecek mi? Cumartesi-Pazar kısıtlaması olacak mı? 65 yaş üstü...
BAKAN KOCA NELER DEMİŞTİ?
Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık %10'luk bir artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk. Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz.
Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir.
Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor.
YASAKLAR YENİDEN, GERİ GELECEK Mİ? CUMARTESİ-PAZAR KISITLAMASI
Yasakların yeniden gelip gelmeyeceğine yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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