16 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! SON DAKİKA HABERİ

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! SON DAKİKA HABERİ

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
ABONE OL
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! SON DAKİKA HABERİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü askıya alındı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılar haberimizde...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA