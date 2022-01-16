Bozkurt Kuruç kimdir, kaç yaşındaydı? Bozkurt Kuruç ölüm sebebi nedir?

Hacettepe Üniversitesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim üyeliğine getirilen Kuruç, burada 1987 yılında doçent, 1988'de profesör oldu.

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan Kuruç, 1999'da ABD Chicago'da Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye" adlı eserini İngilizce olarak ABD'li oyuncularla sahneledi.

1987'de İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne, 1988 yılında da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından 1989'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan sanatçı, 1998'e kadar bu görevi yürüttü.

1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alan sanatçı, 2003 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Profesör unvanıyla Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinde bulundu.