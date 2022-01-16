Bozkurt Kuruç kimdir, kaç yaşındaydı? Bozkurt Kuruç ölüm sebebi nedir?
Bozkurt Kuruç kimdir, kaç yaşındaydı? Türk tiyatrosuna yıllarca hizmet veren Prof. Dr. Bozkurt Kukuç hayatını kaybetti. Tiyatroda birçok öğrenci yetiştiren Kuruç’un kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kuruç, İzmir’de gece saatlerinde vefat etti. Peki; Bozkurt Kuruç kimdir?
Bozkurt Kuruç kimdir, kaç yaşındaydı? Bozkurt Kuruç ölüm sebebi nedir? Türk tiyatrosuna yıllarca hizmet veren; eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kuruç, İzmir'de hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Bozkurt Kuruç kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.
BOZKURT KURUÇ KİMDİR?
Ankara'da 1935'te doğan Bozkurt Kuruç, 1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.
Devlet Konservatuvarında Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Salih Canar, Nusret Şenbay, Nurettin Sevin gibi ustalardan ders alan Kuruç, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak görev aldı.
Kuruç, 1962-1965 yılları arasında İngiltere'de rejisörlük eğitimi aldı. Usta sanatçı, Devlet Tiyatrolarında 100'den fazla oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.
Hacettepe Üniversitesine bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim üyeliğine getirilen Kuruç, burada 1987 yılında doçent, 1988'de profesör oldu.
Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan Kuruç, 1999'da ABD Chicago'da Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye" adlı eserini İngilizce olarak ABD'li oyuncularla sahneledi.
1987'de İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne, 1988 yılında da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından 1989'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan sanatçı, 1998'e kadar bu görevi yürüttü.
1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alan sanatçı, 2003 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında Profesör unvanıyla Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinde bulundu.
Kuruç, sonrasında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde ders verdi.
Devlet Tiyatrolarından 2000 yılında emekli olmasına karşın sahneleri bırakmayan sanatçı, 2019-2020 sanat sezonunda İzmir'de "Kanlı Düğün" oyununun rejisörlüğünü üstlenerek sahneledi.
Kuruç, tiyatro dışında "Kurtlar Vadisi Pusu" başta olmak üzere bazı dizi filmlerde de rol aldı.
Tiyatroya hizmetleri dolayısıyla İzmir Devlet Tiyatrosu sahnelerinden birine "Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi" olarak Kuruç'un ismi verildi.
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