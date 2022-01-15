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SON DAKİKA: Koronavirüs tablosu açıklandı! 15 Ocak Kovid-19 vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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SON DAKİKA: Koronavirüs tablosu açıklandı! 15 Ocak Kovid-19 vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı 15 Ocak 2021 tarihine ait Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) tablosu duyurdu. 24 saatte vakalar arttı mı düştü mü? Bugün Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Covid-19 aşılamasında son durum ne? Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.

Son 24 saatte 384 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın." dedi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (15 OCAK)

15 Ocak koronavirüs tablosu! 15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU!

TÜRKİYE'NİN AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,23 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 139 milyon 71 bin 821 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

14 OCAK

13 OCAK

12 OCAK

11 OCAK

10 OCAK

9 OCAK

8 OCAK

7 OCAK

6 OCAK

5 OCAK

4 OCAK

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