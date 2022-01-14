Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na savaş ilan etti!
CHP'nin cumhurbaşkanlığı aday tartışmaları alevlenmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrılarının tersini yapmaya devam ederken gazeteler üzerinden atılan adım iki isim arasındaki savaşı gün yüzüne çıkardı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına, İBB koltuğunun kendi elleriyle AK Partili bir isme teslim edilmesi anlamına geldiği gerekçesiyle karşı çıktığı biliniyor. Yeni bir strateji belirleyen İmamoğlu, son hamlesiyle ilk kez CHP liderine adeta açıktan savaş ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun destek açıklaması yaptığı ve meclisin oybirliği ile kabul ettiği kararın iptali için Meclis'e teklif sundu. Bu, siyasi kulislerde iki isim arasındaki bilek güreşinin gün yüzüne çıkması olarak yorumlandı.
İBB Meclisi, 25 Kasım 2021 tarihindeki toplantıda, AK Partili üyelerin hazırladığı, pandemi döneminde zor durumda kalan İstanbul'daki ulusal ve yerel yayın yapan gazetelere destek olmak için Belediye Meclisi Kararlarının ilan olarak yayınlanması kararını oy birliği ile kabul etti. Ancak İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy'un başında olduğu ekibin 10 Ocak 2022 tarihinde hazırladığı ikinci raporda ise 'tasarruf' gerekçesi ile gazetelerin desteklenmesinden vazgeçilmesi talep edildi. CHP'li İBB yönetiminin 2022 yılı bütçesinden reklam ve medya tanıtımı için ayırdığı bütçe ise 854 milyon lira. Bu paranın 460 milyon lirası da sadece medya tanıtım için ayrıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA REST ÇEKTİ
CHP'de, 2023 öncesi cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki çatışma derinleşiyor. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanları görevlerini yapsınlar" diyerek İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in desteklediği İmamoğlu'nun önünü kapattı. Her fırsatta Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun, 'adaylığını' engellemesine bir kez daha rest çekti.
ÖNCE KABUL SONRA RET
Kılıçdaroğlu, 18 Ekim 2021'de "İzmir yerel basın modeli CHP'li 13 büyükşehirde uygulanacak" diyerek belediyelere meclis kararlarını gazetelerde yayınlama talimatı verdi. Ankara başta olmak üzere CHP'li belediyeler bu yönde karar alırken CHP'li İBB, 25 Kasım 2021'de kabul ettiği İstanbul'daki gazetelere ilan verilmesi kararını 10 Ocak 2022'de Meclis'e geri gönderdi.
SÖZCÜ'YE VAR 40 GAZETEYE YOK
İmamoğlu, 10 bin basın emekçisinin çalıştığı İstanbul'daki 40 gazeteye yıllık 22 milyon TL ilan verilmesini 'tasarruf' gerekçesiyle reddederken Halk Ekmek büfelerinde Sözcü ve Korkusuz gazetelerini bedava dağıttırıyor. İBB, 2022 bütçesinden 849 milyon TL'yi ise reklam ve tanıtıma ayırdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li İBB'nin, bazı gazetecileri ayda 30 bin lira maaşa bağladığını söylemesi gündemdeki tazeliğini korurken İBB'nin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy'un, gazetelere ilan verilmesini 'tasarruf' gerekçesi ile reddetmeye çalışması büyük çelişki olarak yorumlandı.
İSMİ BİLE DUYULMAYAN GAZETELERE VERECEK
İstanbul'da yayın yapan 40 gazetede çalışan 10 bine yakın gazetecinin faydalanacağı 'İlan vererek medyaya destek' olma projesinde bir yılda tüm gazetelere 22 milyon TL verilmesini reddeden İmamoğlu yönetiminin, 460 milyon liralık medya tanıtım parasını sadece hiç okunmayan hatta ismi dahi duyulmamış CHP yandaşı medyaya dağıtacağına kesin gözüyle bakılıyor.
İstanbul'daki gazetelere belediye ilanlarının verilerek İstanbul'da yayın yapan gazetelere destek olunması konusundaki nihai karar bir sonraki İBB Meclis Toplantısı'nda alınacak. AK Partili Meclis üyelerinin bir sonraki Meclis toplantısında ne yapacağı ise merak ediliyor.
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