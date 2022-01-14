Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’na savaş ilan etti!

İBB Meclisi, 25 Kasım 2021 tarihindeki toplantıda, AK Partili üyelerin hazırladığı, pandemi döneminde zor durumda kalan İstanbul'daki ulusal ve yerel yayın yapan gazetelere destek olmak için Belediye Meclisi Kararlarının ilan olarak yayınlanması kararını oy birliği ile kabul etti. Ancak İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy'un başında olduğu ekibin 10 Ocak 2022 tarihinde hazırladığı ikinci raporda ise 'tasarruf' gerekçesi ile gazetelerin desteklenmesinden vazgeçilmesi talep edildi. CHP'li İBB yönetiminin 2022 yılı bütçesinden reklam ve medya tanıtımı için ayırdığı bütçe ise 854 milyon lira. Bu paranın 460 milyon lirası da sadece medya tanıtım için ayrıldı.