Hakan Osman Sert kimdir? Albay Hakan Osman Sert kim, görevden alındı mı?

NE OLDU?

Şarkıcı Bülent Ersoy, salı günü Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü.