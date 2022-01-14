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Hakan Osman Sert kimdir? Albay Hakan Osman Sert kim, görevden alındı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Hakan Osman Sert kimdir? Albay Hakan Osman Sert kim, görevden alındı mı?

Hakan Osman Sert kimdir? Albay Hakan Osman Sert kim, görevden alındı mı? Anıtkabir’de şemsiye tutan komutan görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bülent Ersoy’un Anıtkabir ziyareti sırasında çekilen görüntülere büyük tepki gösterilmişti. Ersoy’a şemsiye tutan albayın görüntüsü tartışmalara yol açmıştı. Peki, Hakan Osman Sert kimdir, görevden alındı mı?

Hakan Osman Sert kimdir, görevden alındı mı? Albay Hakan Osman Sert kimdir? Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinde çekilen görüntüler tepki çekmişti. Görüntülerde, bir subayın ünlü sanatçıya şemsiye tuttuğu görülüyordu. Anıtkabir'de çekilen bu görüntüler kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Peki, Hakan Osman Sert kimdir?

NE OLDU?

Şarkıcı Bülent Ersoy, salı günü Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü.

Bu sırada çekilen fotoğraflar, sosyal medyada tepki topladı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. İnceleme sonucu Anıtkabir komutanı ve takım komutanı, görevinden alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.

HAKAN OSMAN SERT KİMDİR?

2019 yılı Ağustos ayında Anıtkabir Komutanı olarak göreve atanan Albay Hakan Osman Sert hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Sert'in Hakkari Yüksekova'da görevlendirildiği iddia edildi.

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