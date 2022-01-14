Türkiye'den Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırılar hakkında mesaj: Endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bağdat’ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasında, Bağdat'ta muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıların endişeyle karşılandığı ve kınandığı belirtildi.
Saldırılarda yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdüreceğinin altı çizildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırılar düzenlenmiş, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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