Türkiye’den Bağdat’ta gerçekleştirilen saldırılar hakkında mesaj: Endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz

Saldırılarda yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.