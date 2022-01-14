Son dakika: Hakkari'de 11 yer yıl sonuna kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Son dakika haberi... Hakkari merkez ile Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 11 bölgenin, 31 Aralık'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilediği belirtildi.
Bu eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."
Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 11 bölgenin, 1 Ocak saat 00.00'dan 31 Aralık saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların belirtilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.
"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...
- Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...
- Diyanet 2022 Ramazan takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022'de ilk oruç ne zaman tutulacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Haftanın puan durumu...
- Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor All Star Nisa yarışmadan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı açıklamasında...
- Emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi
- EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Beşiktaş Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Süper Lig 21. hafta BJK Gaziantep maçı hangi kanalda?
- Survivor ne zaman başlıyor? 2022 Survivor 1. bölüm hangi gün? Survivor yarışmacıları kimler?
- Kırmızı Oda neden yok? 14 Ocak Kırmızı Oda bu akşam var mı yok mu? (TV8 yayın akışı)
- Masterchef ödül ne? 2022 Masterchef büyük ödül ne kadar, kaç TL?
- TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı? TUS 1. dönem başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?