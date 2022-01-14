Güney Kore'den flaş "tanımlanamayan füze" iddiası! Kuzey Kore'de ne oldu?

Bir haftadan biraz uzun bir süre içerisinde üçüncü test olduğu kaydedilen son füze denemesi, ABD'nin, Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli ve 1 Rus ile Rusya merkezli 1 firmayı yaptırım listesine almasından günler sonra geldi.