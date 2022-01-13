13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı nedeniyle taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı nedeniyle taziye telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto’nun vefatı nedeniyle taziye telefonu

Başkan Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA