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Son dakika | Kaynak Holding eski yöneticilerinin kurduğu Hisar Güvenlik isimli şirkete operasyon

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Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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Son dakika | Kaynak Holding eski yöneticilerinin kurduğu Hisar Güvenlik isimli şirkete operasyon

Son dakika haberi...İstanbul'da Kaynak Holding’in eski yöneticilerinin kurduğu “Hisar Güvenlik” isimli şirketin çalışanlarına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik şirketinin çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'i yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik firmasında yöneticilik yapan ve çalışan 16 kişinin, örgütün sözde sorumlularıyla irtibatlı oldukları tespit edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul, Gaziantep ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'ini yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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